Premier League: le match Leicester-Norwich reporté à cause du Covid

Le match entre Leicester et Norwich programmé samedi, comptant pour la 21e journée du Championnat d’Angleterre, a été reporté à la demande de Norwich qui ne pouvait, en raison du Covid, aligner son équipe, a annoncé jeudi la Premier League.

« Le comité de direction a pris en compte la requête de Norwich qui n’avait pas le nombre requis de joueurs pour ce match, à savoir treize joueurs de champ et un gardien de but, en raison des cas de Covid-19 et de blessures », a expliqué l’instance dirigeante.