RACB Awards: Dries Vanthoor élu Pilote belge de l’année 2021

Dries Vanthoor a été élu jeudi Pilote belge de l’année 2021 lors des RACB Awards. Le titre de « Team of the Year » est revenu au Team WRT alors que Kobe Pauwels est le « Rookie of the Year »

Comme en 2020, c’est en virtuel que s’est tenue la cérémonie des RACB Awards, en raison du contexte sanitaire. Et après le vote du jury composé de journalistes, c’est le Limbourgeois Dries Vanthoor (23 ans) qui a été élu et qui succède à Stoffel Vandoorne. Il a été champion du GT World Challenge Europe, ainsi que du championnat Sprint, a terminé 2e des 24 Heures de Spa-Francorchamps et avait aussi signé la pole position en GTE-Pro aux 24 Heures du Mans. Il faisait partie d’une liste de cinq nominés avec son équipier en GT World Challenge Charles Weerts, mais aussi Thierry Neuville, Stoffel Vandoorne et Guillaume De Ridder.