Coronavirus: le monde de la nuit et spectacles sont bien les perdants de la crise

Un recensement des jours de fermeture imposés dans la gestion de crise montre que cinémas et salles de spectacle ont passé plus de la moitié de la période portes closes.

La culture, mouton noir des gouvernements ? Le secteur, expressément déconfiné, a-t-il effectivement plus souffert que d’autres des restrictions imposées dans le cadre de la gestion de crise covid ? Un recensement des fermetures et contraintes de fonctionnement imposées au fil des CNS (Conseil National de Sécurité) et Codeco (Comité de concertation) depuis le début de la crise covid montre qu’une partie de la culture n’a pu fonctionner « normalement » que quelques jours, à la faveur du CST (Covid Safe Ticket). Le Soir a classés les 662 jours entre le 10 mars 2020 et le 31 décembre selon quatre catégories pour identifier l’activité de dix secteurs d’activité (voir ci-contre) : ouvert, ouvert avec des restrictions légères, ouvert avec de fortes restrictions susceptibles de fortement limiter l’activité et fermé.