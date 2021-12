Standard: Nicolas Gavory en contact avec Düsseldorf

C’est le mardi 4 janvier, sur le coup de 9 heures, que le Standard décollera de Zaventem pour rejoindre Malaga, puis Marbella pour préparer sa deuxième moitié de saison. Sans Nicolas Gavory qui a été prévenu qu’il n’était pas invité à participer à ce stage qui s’étendra jusqu’au 12 janvier. Placé sur la liste des joueurs dont le club liégeois espère se débarrasser durant le mois de janvier, l’arrière gauche français, qui n’entre pas dans les plans de Luka Elsner, a été prié de se trouver un nouveau port d’attache, à un an et demi de l’expiration de son contrat. Titulaire incontestable et incontesté sous la direction de Michel Preud’homme, Philippe Montanier et Mbaye Leye, l’ancien joueur d’Utrecht a disparu des radars depuis l’arrivée en bord de Meuse du technicien franco-slovène, qui ne lui a offert que 15 minutes de jeu en championnat, le 16 octobre face à Louvain, avant de ne même plus le reprendre dans ses sélections, lui préférant au poste de back gauche Niels Nkounkou.