Pour que le monde ne soit pas pire qu’avant

Le Codeco est revenu sur sa décision de fermer les théâtres et cinémas. De cet épisode houleux, on gardera le souvenir d’une décision politique jugée arbitraire par plusieurs experts scientifiques, d’une impressionnante cacophonie gouvernementale et de la résistance à l’autorité manifestée par une partie de ceux qui sont censés faire respecter ses choix.