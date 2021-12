Un laboratoire se trompe dans les résultats des tests PCR envoyés aux patients

« Il est exact qu’il y a eu une erreur, sur certains échantillons du 27 décembre, et nous nous excusons de la frayeur engendrée chez les patients à qui on a annoncé un test positif alors qu’il était négatif. Nous nous excusons aussi pour ceux qui ont été annoncés négatifs alors qu’ils étaient positifs. Nous sommes d’ailleurs prêts à indemniser ces personnes si, par exemple, un voyage a dû être déprogrammé pour un faux test positif ».

« Il s’agit d’une erreur humaine dans l’encodage, s’excuse le laboratoire. Deux patients, étonnés de leurs résultats, nous ont mis en alerte. Notre cellule qualité a directement repéré l’erreur. Plutôt que de ré-inverser les résultats, on a ré-analysé les échantillons pour être sûrs, et on a alerté les patients pour lesquels les résultats changeaient. Cela concerne une trentaine de personnes, pas plus de 46 en tous cas ».