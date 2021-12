France: ce qui change pour les Belges, même vaccinés

Le port du masque est réintroduit dans bon nombre de zones en France. De plus, le 15 janvier, les règles changent en ce qui concerne le pass sanitaire. Une mesure qui pourrait impacter les Belges en voyage.

Alors que la quatrième vague frappe l’Europe et que le variant omicron se propage, voici les indications du SPF Affaires étrangères concernant les déplacements vers la France.

Masque obligatoire

De nombreux départements ou villes, comme en région parisienne ou à Lyon, ont annoncé le retour du masque obligatoire dans la rue dès vendredi pour tenter de juguler le variant Omicron, qui fait exploser les contaminations au Covid-19.

La préfecture de police de Paris a annoncé mercredi soir le retour du masque moins de quarante-huit heures plus tard dans la capitale.

Le masque devra être porté par les personnes âgées de plus de 11 ans, «à l’exception des personnes circulant à l’intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux-roues» ou des «personnes pratiquant une activité sportive» dans les rues et les lieux ouverts au public, hors bois de Boulogne et de Vincennes, a-t-elle précisé dans un communiqué.

Les autres préfectures d’Ile-de-France ont emboîté le pas en annonçant des mesures similaires, dont les contours divergent toutefois selon les départements.

Le masque est de nouveau imposé dans l’ensemble des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, dans toutes les communes du Val-d’Oise (périmètre compris entre les panneaux d’entrée et de sortie de la commune) et de la Seine-et-Marne, dans les agglomérations de l’Essonne et dans le centre des agglomérations des Yvelines.

A Lyon ou Villeurbanne, le masque fait son retour à compter de ce jeudi minuit pour une durée de trois semaines, «excepté entre 02h00 et 06h00 du matin», a indiqué la préfecture du Rhône dans un communiqué.

La préfecture de Côte d’Or a décrété pour un mois le port du masque obligatoire dès 11 ans à Dijon et dans les plus importantes communes du département.

Dans l’Ouest de la France, le masque sera aussi de rigueur dans l’espace public: en Loire-Atlantique il sera obligatoire en extérieur, à l’exception des plages et de certains espaces naturels, comme en Seine-Maritime, dans toutes les zones urbanisées.

Toutes les communes de Vendée sont, elles, concernées par l’obligation contrairement aux Côtes d’Armor, où elle sera appliquée seulement dans les centre-ville des communes de plus de 10.000 habitants.

Quelques arrêtés concernent le sud-ouest. En Charente-Maritime, l’obligation du port du masque à l’extérieur est étendue à 72 communes à partir de jeudi et jusqu’au 19 janvier, et concerne aussi bien La Rochelle que des communes iliennes comme Ars-en-Ré ou Dolus-d’Oléron.

En Dordogne, «à Périgueux, Bergerac et Sarlat, et en accord avec les maires concernés, le port du masque sera à nouveau obligatoire à compter du 31 décembre en centre-ville, et pour une durée d’un mois éventuellement reconductible en fonction de l’évolution de la situation sanitaire», a indiqué la préfecture.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, une des régions au taux d’incidence du virus le plus élevé de métropole, le masque est déjà une réalité dans le Var depuis le 11 décembre et jusqu’au 7 janvier, sur l’ensemble des voies et lieux publics.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

Les conditions pour entrer en France

Depuis le 4 décembre 2021, toute personne entrant sur le territoire français doit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 h ou 48 h en fonction du pays de provenance. Mais pas de panique, il y a des exceptions et les Belges sont concernés.

Les personnes présentant un schéma vaccinal complet n’ont pas à présenter de test, lorsqu’elles arrivent d’un Etat membre de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse.

Concrètement, pour un voyageur en provenance d’un pays vert (ex: Espace européen, dont la Belgique):

Si le voyageur est vacciné: preuve de vaccination et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au covid et de contact avec un cas confirmé de covid.

Si le voyageur (âgé de 12 ans ou plus) n’est pas vacciné: test PCR ou test antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au covid et de contact avec un cas confirmé de covid. Exceptions: pour les voyageurs en provenance d’un pays de l’espace européen (Etat membre de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de la Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de la Suisse) un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 h est exigé.

Cette mesure ne s’applique pas aux transporteurs dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux déplacements professionnels urgents ou fréquents incompatibles avec ces tests, ni aux déplacements de moins de 24 h par des résidents frontaliers (habitant à moins de 30 km de la frontière).

Les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de test.

Pass sanitaire

Depuis le 1er juillet 2021, le pass sanitaire est reconnu pour les déplacements internes à l’espace européen. Pour la France il doit confirmer la preuve d’un cycle vaccinal complet incluant le délai post-injection nécessaire ou la preuve d’un test PCR, voire d’un test antigénique négatif de moins de 72 heures (24 h pour un voyageur en provenance de Belgique). La preuve d’un test PCR positif attestant du rétablissement du coronavirus, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois est également acceptée.

A compter du 15 décembre 2021, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus valable pour la France si le rappel n’a pas été fait dans un délai de sept mois à compter de la dernière injection ou de la dernière infection. A compter du 15 janvier 2022, cette règle sera étendue à l’ensemble des personnes âgées de plus de 18 ans.

De nouvelles mesures pour les Français

Validé dans la nuit de mercredi à jeudi en commission, le projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire » sera discuté lundi dans l’hémicycle de l’Assemblée, puis au Sénat à partir du 5 janvier, pour une mise en oeuvre du pass vaccinal le 15.

Il y a urgence car les non-vaccinés ont « peu de chances de passer entre les gouttes, le virus circule trop », argumente M. Véran. Pourtant, l’exemple anglais tend à montrer que les hospitalisations dues à Omicron pourraient être en « baisse de 50 à 70 % » et « plus courtes ». Mais qu’avec un variant très contagieux, « l’impact sanitaire se fait ressentir », a-t-il ajouté.