Huawei : chiffre d'affaires en net repli sous l'effet des sanctions

Le groupe a réalisé entre janvier et décembre un chiffre d'affaires de 634 milliards de yuans (87,4 milliards d'euros), a indiqué dans un message de Nouvel an son président en exercice, Guo Ping.

Un an plus tôt sur cette période, Huawei avait vendu pour 891,4 milliards de yuans de biens et services. La baisse s'inscrit ainsi à 29%.