Le Belge Tom Colsoul privé de Dakar après un test positif au coronavirus

Tom Colsoul a été testé positif au coronavirus et ne pourra donc pas prendre le départ du Dakar samedi, a confié le co-pilote de Guillaume de Mévius vendredi.

« J’ai été testé négatif à Noël en Belgique puis j’ai été testé positif lors de mon arrivée à Jeddah », a expliqué Colsoul. « J’ai ensuite fait examiner mon sang mais j’étais toujours positif. C’est une de plus grandes déceptions de ma carrière sur le Dakar. Pour Guillaume, nous cherchons une solution et cela avance bien. Il pourra prendre le départ. Il a aussi toute une équipe derrière lui. De mon côté, cela va me faire de la peine pendant quelques jours. »