Thomas Tuchel n’a pas apprécié la sortie médiatique de Romelu Lukaku: «On n’a pas besoin de ça»

Romelu Lukaku a fait une sortie médiatique remarquée jeudi soir suite à une interview à Sky Sport Italie. Le Diable rouge y évoquait son mal-être à Chelsea, disant qu’il n’était « pas heureux de la situation » et pointant du doigt le système de jeu choisi par le coach Thomas Tuchel. Précisons tout de même que cet entretien aurait été réalisé il y a trois semaines déjà, dans une période où Lukaku revenait d’une blessure, ensuite du Covid et avant ces deux récents buts en Premier League. Néanmoins, les propos n’ont pas été très appréciés du côté de l’entraîneur des Blues, qui a réagi en conférence de presse ce vendredi.

« Nous n’aimons pas cela bien sûr, ça crée beaucoup de bruit et nous n’avons pas besoin de cela en ce moment », a déclaré Tuchel. « Nous avons besoin d’un environnement calme et concentré, et cela n’aide pas. C’est facile de sortir des phrases hors de leur contexte, cela fait les gros titres et après, on se rend compte que ce n’est pas si grave et que ce n’est peut-être pas ce qu’il a voulu dire. »