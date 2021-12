Coronavirus: pendant combien de temps la 3e dose protège-t-elle du variant omicron?

Le variant omicron inquiète. En Belgique, 37 % de la population de plus de 18 ans a déjà reçu une troisième dose. Mais pendant combien de temps le vaccin protège-t-il du coronavirus et de ce variant ? Eléments de réponse.

Les chiffres qui font état de la crise sanitaire en Belgique ne sont pas les plus alarmants d’Europe, mais les experts s’attendent à ce qu’ils augmentent rapidement d’ici les prochains jours avec le variant omicron. D’où l’importance de recevoir une dose de rappel de vaccin, selon le gouvernement lors du dernier Comité de concertation. Mais après avoir reçu cette troisième dose de vaccin anti-covid, en faudra-t-il une quatrième ? Pendant combien de temps la troisième dose de rappel fait-elle effet et protège-t-elle contre omicron ?

Une étude de l’agence de santé britannique – UK Health security agency – s’est penchée sur la question, selon L’avenir . Les résultats de cette étude démontrent que les vaccins sur le long terme sont plus efficaces contre les symptômes du variant delta que contre les symptômes du variant omicron.

Pour ceux qui ont reçu l’AstraZeneca suivi d’une dose de rappel de Pfizer ou Moderna, l’efficacité contre le variant omicron atteint les 60 %, deux à quatre semaines plus tard. Dix semaines plus tard, l’efficacité contre les symptômes d’omicron tombe à 35 % avec un rappel Pfizer, et à 45 % avec un rappel Moderna.