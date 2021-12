Coronavirus: les salles de snooker introduisent à leur tour un recours au Conseil d’État

La Belgium Billiards&Snooker Association (BBSA), plus importante association représentant le secteur en Belgique, a l’intention d’introduire un recours au Conseil d’État pour contester les décisions du Comité de concertation du 22 décembre dernier et pouvoir rouvrir au plus vite, a déclaré vendredi son président, Georges Leclercq, à Belga, confirmant une information de La Dernière Heure .