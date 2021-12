Bruxelles: un centre de crise pour le passage au Nouvel An Interdiction des feux d’artifice et activation du centre de crise régional sont de mise ce vendredi à Bruxelles afin de coordonner les opérations de secours lors du passage à l’an neuf.

C haque année, l’utilisation de feux d’artifice à l’occasion des fêtes de fin d’année entraîne de nombreux accidents avec des conséquences plus ou moins graves pour les utilisateurs et les spectateurs », explique dans un communiqué Bruxelles Prévention & Sécurité.

Feux d’artifice interdits Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté de police interdisant l’usage de feux d’artifice dans l’espace public et dans les propriétés privées (jardins, terrasses, balcons) du 23 décembre au 09 janvier 2022. Et ce, pour éviter de surcharger le secteur des soins hospitaliers, déjà surchargés. « Dans le cadre de mes compétences, je me dois de veiller à la sécurité de nos citoyens. A cette fin et pour que les fêtes de fin d’année se déroulent au mieux pour tous, il est important d’éviter que des activités risquées impliquant la manipulation de matériel pyrotechnique n’entravent le travail du personnel médical et surcharge les structures hospitalières déjà mises sous pression par la crise sanitaire », a déclaré Rudi Vervoort. Activation du centre de crise régional