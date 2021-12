Bruxelles: les feux d’artifice interdits sur tout le territoire pour le réveillon du Nouvel An

L’usage de feux d’artifice dans l'espace public et dans les propriétés privées (jardins, terrasses, balcons) est interdit du 23 décembre au 09 janvier 2022.

D ans le cadre de mes compétences, je me dois de veiller à la sécurité de nos citoyens, déclare le Ministre-Président bruxellois Rudi Vervoort dans un communiqué. A cette fin et pour que les fêtes de fin d’année se déroulent au mieux pour tous, il est important d’éviter que des activités risquées impliquant la manipulation de matériel pyrotechnique n’entravent le travail du personnel médical et surcharge les structures hospitalières déjà mises sous pression par la crise sanitaire. »