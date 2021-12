Spectacles: salles limitées à 50 personnes, nouveau recours en extrême urgence

Non, le gouvernement De Croo n’a pas décidé ce mardi 28 décembre de « rouvrir la culture » et de revenir aux mesures sanitaires qui avaient cours avant le 23 décembre. A la lecture de l’arrêté royal publié le 29, il apparaît que le texte diffère du communiqué de presse émis à l’issue du Codeco et empire singulièrement les conditions de travail des théâtres.

Si, selon l’arrêté, les cinémas peuvent effectivement à nouveau recevoir 200 personnes par salle, il n’en va pas de même pour les salles de théâtre, salles de spectacles et de concerts : seuls les événements de 50 personnes au plus y sont autorisés d’emblée. Dans ces salles d’arts vivants, les événements de 50 à 200 personnes sont considérés comme des événements de masse, et ne peuvent être autorisés, à concurrence de 200 personnes par jour (par jour !, et non par salle ou par représentation), que moyennant l’imposition du Covid Safe Ticket… et l’autorisation préalable du bourgmestre.