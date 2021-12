Coronavirus: la croissance rapide d’omicron est désormais bien visible en Belgique

Les chiffres faisant état de la crise sanitaire en Belgique ont légèrement diminué ces derniers jours, mais les experts s’attendent à une vague de contaminations à cause du variant omicron.

La croissance du variant omicron est désormais un fait bien visible en Belgique, a confirmé vendredi le porte-parole interfédéral covid-19, Yves Van Laethem, lors d’une conférence de presse sur la situation épidémiologique. Ce variant très contagieux du coronavirus a été retrouvé dans 72 % des prélèvements et les moyennes hebdomadaires de l’épidémie recommenceront à augmenter dès le début de l’année 2022.

En ce dernier jour de l’année, le nombre de contaminations au SARS-Cov-2 est reparti à la hausse, avec 7.039 nouvelles infections quotidiennes entre le 21 et le 27 décembre selon les données de l’Institut de santé publique Sciensano, contre 6.446 la veille. Par rapport à la semaine précédente, il s’agit d’un léger recul de 6 % mais les autorités sanitaires prévoient un retour à la hausse dès la semaine prochaine. Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de deux millions de cas d’infection au coronavirus ont été diagnostiqués.

Enfin, 77,3 % de la population belge a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 76,3 % a reçu deux doses (81,1 % en Flandre, 71,6 % en Wallonie, 67,6 % en Communauté germanophone et 59,1 % à Bruxelles). A l’heure actuelle, 41,2 % de résidents flamands ont reçu une troisième injection, 34,1 % en Wallonie, 30,8 % en Communauté germanophone et 21,7 % à Bruxelles, pour une moyenne de 37 % sur l’ensemble du territoire belge.