Montant record de fusions et acquisitions en 2021 (Financial Times)

Les fusions et acquisitions ont également entraîné des indemnités records pour les banques d'investissement, qui supervisent les transactions. Le total atteint 157 milliards de dollars en 2021.

L'activité des fusions et acquisitions a été stimulée par la hausse des cours des actions des entreprises, les vastes mesures de relance des banques centrales et le soutien des autorités gouvernementales aux entreprises touchées par la pandémie. Avec des taux d'intérêt bas et des sommes importantes injectées dans le système financier par les banques centrales, les entreprises ont facilement accès à des possibilités de financement bon marché pour les grosses transactions.