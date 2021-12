Coronavirus: les règles en vigueur pour le réveillon du Nouvel An

Quelles sont les règles à suivre pour ce réveillon de Nouvel An ? Que peut-on faire, ou ne pas faire, pour célébrer les fêtes de fin d’année ? Le gouvernement fédéral a pris des mesures pour freiner la propagation du coronavirus. En voici la liste.

Le gouvernement constate que le variant omicron gagne du terrain. Le Comité de concertation a prôné la prudence et renforce les mesures de protection. Quelles sont les règles désormais en vigueur décidées par le gouvernement pour cette fin d’année 2021 ?

Les rassemblements privés à l’intérieur sont interdits, sauf dans la résidence privée (y compris dans le jardin). Il est interdit d’utiliser des chapiteaux et d’autres espaces couverts accueillant des visiteurs.

Pour l’horeca : le nombre de personnes à table dans les restaurants est limité à 6, sans compter les enfants de moins de 12 ans et les membres de la famille d’un même foyer. Les heures d’ouverture sont limitées de 5 à 23 heures. Il n’y a pas d’exception pour le Nouvel An. Les discothèques et les dancings sont fermés.

Les cinémas, salles de théâtre, d’opéra et de concert peuvent recevoir jusqu’à 200 personnes assises au maximum. Les lasers games, les salles de bowling, les escapes room, les centres de fléchettes, paintball, billard et trampoline également restent ouverts.

Le gouvernement conseille fortement plusieurs choses :

– Limiter son nombre d’invités,

– Faire un autotest avant toute activité,

– Ventiler les espaces intérieurs,

– Porter un masque,

– Rester à la maison en cas de maladie,

– Protéger les plus vulnérables.