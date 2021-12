Au sein du BEL20, Sofina s'illustre à nouveau en 2021

Les actions des holdings GBL (+19%) et surtout Ackermans & van Haaren (+37%) signent un excellent résultat annuel, de même que les titres des sociétés immobilières Cofinimmo (+15%) et Aedifica (+17%).

A l'inverse, le grand perdant de cette année est l'action de la biotech Galapagos (-39%) qui avait déjà perdu plus de la moitié de sa valeur en 2020. Parmi les autres pensionnaires du BEL20 à terminer l'année 2021 dans le rouge, on retrouve le distributeur Colruyt (-23%), Telenet (-9%), qui vient de passer à côté du rachat de l'opérateur wallon Voo, finalement acquis par Orange, Umicore (-9%) et le géant brassicole AB InBev (-7%)

Hors BEL20, on notera la course folle de D'ieteren, dont l'action s'est envolée de plus de 150% ou encore les fortes hausses de Kinepolis (exploitant de salles de cinéma, +57%), Lotus Bakeries (biscuits, +52%) et Bekaert (fils d'acier, +44%).