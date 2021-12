Une séance quasi à l'équilibre mais l'indice BEL20 progresse de 19% en 2021 (2)

AB InBev (53,17) et KBC (75,46) reculaient de 0,58% et 0,71%, Elia (115,70) et Melexis (104,80) cédant 0,60% et 0,38%.

Quatorze éléments du BEL20 ont fini la séance dans le rouge. Les principaux écarts étant les hausses de 1,26% et 1,13% de Telenet (32,06) et Ageas (45,55), ainsi que les baisses de 1,29% et 0,99% d'Aedifica (114,90) et Cofinimmo (140,50).

Proximus (17,14) perdait 0,72%, Orange Belgium (19,90) gagnant par ailleurs 1,02% tandis que Bpost (7,67) reperdait 0,97%.

Aperam (47,64) et Umicore (35,75) valaient 0,50% et 0,03% de moins que jeudi, Solvay (102,20) et UCB (100,35) cédant 0,34% et 0,55% alors qu'arGEN-X (315,30) et Galapagos (49,22) étaient en hausse de 0,99% et 0,23%.

Hors BEL20, Advicenne (9,52) ne gagnait plus que 1,9% après avoir bondi de 9,4% peu auparavant tandis qu'IBA (15,24) gagnait 2,1%, Bone Therapeutics (0,67) chutant par contre de 4,2%.

Kinepolis (54,80) et Unifiedpost (14,96) progressaient enfin de 2,1% et 3,4%, Exmar (4,30) gagnant 3,5% alors que Deceuninck (3,36) reculait de 2,9% et Recticel (17,52) de 1%.