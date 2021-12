Le BEL20 n'a pas battu son record, lui, mais signe une très bonne année 2021

En 2021, comme les années précédentes, les marchés boursiers ont tiré leur épingle du jeu au pays de l'oncle Sam: avant leur dernière séance de ce vendredi, le Dow Jones avait pris 19%, le S&P500 27%, de même que le Nasdaq (+27%), où prédominent les valeurs technologiques.

L'Asie boursière n'a, en revanche, pas été à la fête, ou si peu. Tokyo progresse de 4,9% sur l'ensemble de l'année. Hong Kong a perdu 14% depuis le 1er janvier alors que Shanghai se contente d'un gain de 4,8%. Symbole d'une année boursière difficile en Chine, les géants technologiques de l'Empire du milieu ont connu une annus horribilis, sous la pression des autorités, à l'image d'Alibaba (-49%), alors que le géant au pied d'argile de l'immobilier Evergrande a plus que vacillé sous le poids de sa dette.

Les marchés boursiers ont continué à vivre avec les soubresauts de la pandémie de Covid-19, dont le dernier épisode en date a été l'émergence en fin d'année d'un variant Omicron plus contagieux, mais qui ne semble pas en mesure de faire dérailler le rebond économique, au contraire des pénuries de composants électroniques. Malgré le Covid-19, l'économie mondiale a pu afficher une forte croissance en 2021 grâce à la campagne de vaccination.

"L'année boursière s'est terminée cette année juste avant Thanksgiving (le 24 novembre, NDLR). Depuis le Black Friday (26 novembre, NDLR), nous sommes en 2022", constate Steven Vandepitte, stratégiste chez ING Belgique, qui note que les habituelles corrections boursières de 10% sont devenues cette année des corrections d'à peine 5%.

D'autres thèmes que la pandémie se sont imposés en 2021 comme la pénurie de semi-conducteurs, le retour de l'inflation, la forte hausse des prix de l'énergie et des matières premières ou la fronde de petits actionnaires américains contre des fonds spéculatifs qui avaient joué à la baisse ("shorté" dans le jargon) des actions en difficultés, comme celle de l'entreprise de jeux vidéos Gamestop ou de l'exploitant de salles de cinémas AMC. Une version moderne et boursière du pot de terre contre le pot de fer, rendue possible par les forums sur internet et l'application de courtage sans frais Robinhood, et qui ne semble pas avoir d'équivalent en Europe. Ni d'être en mesure de révolutionner le monde de la finance. "Des hedge funds se sont brûlés les ailes", observe Steven Vandepitte. "Mais l'effet est temporaire. On ne parle presque plus de cela". En effet, "pour jouer la prochaine action", les petits actionnaires "doivent vendre la précédente", faute de force de frappe financière suffisante.