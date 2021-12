Coronavirus: pourquoi passer le réveillon du Nouvel An entre personnes positives est une mauvaise idée

Si tous les convives sont positifs, où est le problème de passer le réveillon ensemble. Selon le médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo Gérald Kierzek, interrogé par La Voix du Nord , c’est plus compliqué que cela.

Il explique qu’il est possible d’être recontaminé par la même souche : « Le fait d’être entre personnes qui ont le Covid va augmenter la concentration de virus dans la même pièce, la charge virale dans l’atmosphère va être plus importante et on risque de se recontaminer. » Les risques de contracter une forme grave du virus sont alors importants. Il est possible d’être positif en ayant peu de virus et un bon système immunitaire. Mais lorsqu’on concentre le virus dans la même pièce et qu’il y a beaucoup de virus, cela met le système immunitaire à plat.

Il ajoute que plusieurs souches du virus circulent en ce moment. Il est possible que les convives ne soient pas tous infectés par le même variant. Cela peut alors faire une « co-infection » et aggraver la situation.