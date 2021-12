Ces pays qui sont déjà en 2022: leur passage à la nouvelle année en images (photos)

En Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon et même dans une partie de la Russie (et un tas d’autres pays situés à l’opposé de chez nous), le passage à l’année 2022 a déjà eu lieu. Et de nombreuses grandes villes ont tenu à fêter à coups de feux d’artifice grandioses ou de fêtes populaires, malgré le coronavirus.