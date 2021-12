France: voici les vœux d’Emmanuel Macron pour 2022 qui sera «peut-être l’année de sortie de l’épidémie»

Grâce au vaccin, « nous pourrons ainsi surmonter cette vague », a-t-il ajouté, en promettant de « tout faire pour préserver l’activité du pays » et « éviter de prendre des restrictions qui pèsent sur notre liberté ».

Emmanuel Macron a averti vendredi, lors de ses vœux pour 2022, que « les semaines à venir seront difficiles » mais qu’il y avait « de vraies raisons d’espérer » grâce au vaccin et que « 2022 serait peut être l’année de sortie de l’épidémie ».

Debout, avec le jardin de l’Elysée en arrière-fond il a, une nouvelle fois, appelé à la vaccination face à ce variant Omicron « si contagieux ». « J’en appelle aux 5 millions de non-vaccinés : faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous ».

« Malgré les épreuves, la France est plus forte aujourd’hui qu’il y a deux ans », a insisté Emmanuel Macron, rappelant plusieurs des réformes qu’il a impulsées et qui le rendent « optimiste » pour 2022.

« Jamais depuis 15 ans, le chômage n’a été aussi bas », a-t-il dit.

Avec la pandémie, « là où nous aurions pu tout reporter, nous n’avons jamais renoncé à notre ambition collective », a ajouté le chef de l’Etat. « Rien que ces dernières semaines et dans les prochains mois, des décisions dont on parlait depuis des décennies ont été et seront prises qui changeront la vie », a-t-il ajouté.

Il a cité entre autres la « formation de notre jeunesse », la « réforme de l’assurance chômage », les mesures de « pouvoir d’achat », « l’augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, » la rénovation thermique « ou la « retraite minimale à 1.000 euros ».

« Je suis résolument optimiste, pas simplement pour 2022 mais pour les années qui viennent », « nous pouvons voir l’issue de ce jour sans fin » de la pandémie, a-t-il souligné.

Présidence tournante de l’Union européenne

Le chef de l’Etat a aussi pris la défense de l’Europe alors que la France prend la présidence tournante de l’Union européenne samedi.

« Vous pouvez compter sur mon engagement total pour faire de ce moment un temps de progrès pour vous » car « les valeurs que porte l’Union européenne sont, j’en suis convaincu, celles qui permettent de relever nos défis contemporains ».

Candidat ?

« J’agirai jusqu’au dernier jour du mandat pour lequel vous m’avez élu », a-t-il enfin déclaré au sujet de l’élection présidentielle d’avril pour laquelle il n’a pas encore dit s’il était candidat.

A cet égard, il n’a rien dévoilé vendredi, disant simplement que « pour ma part, quelles que soient ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir » et « nul ne saura déraciner mon cœur ».