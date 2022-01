Le «Dry January», ou le challenge un mois sans alcool

Pas une goutte d’alcool pendant un mois, c’est un challenge lancé en Europe, et particulièrement en France. Ce défi commence ce 1er janvier.

Lancé pour la troisième année consécutive en France, sur le modèle d’opérations semblables dans le monde anglo-saxon et scandinave, le « Dry January » fonctionne sur un principe simple : ne pas boire d’alcool pendant tout le mois de janvier.

La période est propice à faire une pause, après des fêtes souvent marquées par une importante consommation d’alcool. Mais le but n’est pas seulement de reposer son organisme, c’est de se rendre compte par soi-même de ce qui change dans un quotidien sans alcool.

« L’idée, c’est d’essayer de faire cette pause, mais la campagne ne se veut pas du tout moralisatrice : chacun peut essayer de mesurer son rapport à l’alcool pendant ce mois-là », explique Mme Rambaud, craignant toutefois un contexte difficile avec la pandémie de covid-19 qui perdure dans une ambiance anxiogène.

Ce type de campagne fait de plus en plus ses preuves en matière de santé publique. Au lieu de mettre l’accent sur les risques représentés par une substance – ici l’alcool –, on insiste sur les avantages à ralentir sa consommation. Les participants sont aussi stimulés par un défi qui rassemble de nombreuses personnes au même moment.

« Beaucoup de gens qui font cette pause continuent ensuite » à moins consommer d’alcool, rapporte Mme Rambaud, sur la foi d’études faites dans des pays anglo-saxons.

« Ca lance un élan », insiste-t-elle.