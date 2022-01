NBA: les Bulls et les Lakers font le spectacle pour le réveillon (vidéo)

DeMar DeRozan et LeBron James ont été les hommes forts de la nuit aux États-Unis.

DeMar DeRozan, auteur d’un panier à trois points au buzzer, a permis aux Chicago Bulls de battre Indiana au bout du suspense (108-106) vendredi en NBA, alors que LeBron James a empilé 43 points synonymes d’une large victoire des Los Angeles Lakers sur Portland (139-106).

Pour contribuer largement à la sixième victoire consécutive des Bulls, DeRozan a marqué 28 points, dont 13 dans le dernier quart-temps, qui se sont ajoutés à six passes décisives, trois rebonds et trois interceptions. De quoi rejoindre les Brooklyn Nets en tête de la Conférence Est avec, comme eux, un bilan de 23 victoires et 10 défaites.