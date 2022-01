Etats-Unis: Times Square en fête pour le Nouvel An (photos) Selon la tradition, plus de 1,3 tonne de confettis porteurs de voeux pour la nouvelle année ont été jetés des toits des immeubles bordant Times Square.

Malgré le Covid qui frappe de nouveau New York, la « ville qui ne dort jamais » a fêté le Nouvel An sur l’emblématique Times Square au coeur de Manhattan, animée par la célébrissime descente de la boule en cristal à minuit et, cette année, par la prestation de serment du nouveau maire Eric Adams. Le 31 décembre 2020, après de terribles mois d’épidémie de coronavirus, l’événement haut en couleurs et en musique, réputé dans le monde entier, s’était tenu sur une place de Times Square quasiment vide.

Cette année, le maire de New York Bill de Blasio a tenu sa promesse de renouer avec la fête et, à 23H59, a déclenché le compte à rebours devant une foule limitée à 15.000 personnes, au lieu des 60.000 habituels, toutes masquées et vaccinées. À lire aussi Les images des célébrations du Nouvel An, en Belgique et dans le monde La boule de Times Square Comme chaque année, il fallu 60 secondes pour faire descendre d’un pylône de 20 mètres une sphère géodésique, illuminée, couverte de cristal, mesurant 3,5 mètres de diamètre et pesant plus de cinq tonnes. A minuit tapante, la boule de Times Square s’est éteinte pour laisser la place à un bref feu d’artifice sous les vivats et les baisers des fêtards. Le spectacle a ravi Taliyah Green, 12 ans, et sa famille qui ont fait 23 heures de voiture depuis la Floride pour assister au lâcher de la boule : « Cette expérience, les lumières, le magnifique décor et de voir les gens comme ça, c’est vraiment beau », s’est exclamée l’adolescente.