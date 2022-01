Le pape fustige les violences contre les femmes, un «outrage» à Dieu

Le pape François a appelé samedi le monde à « retrousser ses manches » pour œuvrer à la paix et a assuré que la violence envers les femmes équivalait à « outrager Dieu », dans un message au premier jour de l’année.

« Il n’y a pas lieu de se laisser abattre et de se plaindre, mais de retrousser ses manches pour construire la paix », a-t-il dit. « Rentrons chez nous en pensant à la paix, la paix, la paix. Nous avons besoin de la paix ».

François, qui a eu 85 ans le 17 décembre et entamera en mars la neuvième année de son pontificat, a rappelé que la paix suppose « des actions concrètes » et se construit « avec l’attention envers les plus petits, avec la promotion de la justice, avec le courage du pardon, qui éteint le feu de la haine ».

Elle nécessite « une perspective positive également, qui voit, dans l’Église aussi bien que dans la société, non pas le mal qui nous divise mais le bien qui nous unit ! ».

Auparavant, durant une messe dans la basilique Saint-Pierre en l’honneur de la Vierge Marie, le pape avait dénoncé la violence envers les femmes comme une insulte envers Dieu.

« L’Eglise est mère, l’Eglise est femme », a-t-il estimé. « Et pendant que les mères donnent la vie et que les femmes gardent le monde, faisons tous en sorte de promouvoir les mères et de protéger les femmes ».