Dakar: un blessé grave suite à l’explosion d’une voiture d’assistance

Le Français Philippe Boutron, qui a déjà participé neuf fois à la course, a été grièvement touché au mollet.

« Le pilote de la voiture a été grièvement blessé à la jambe et a dû subir une opération. Son état est en cours d’amélioration (…). Son véhicule avait été brutalement arrêté par une soudaine explosion dont l’origine est toujours inconnue à ce stade. La police saoudienne s’est immédiatement rendue sur place et a commencé ses investigations, n’écartant aucune possibilité, y compris celle d’un acte malveillant », selon un communiqué de l’organisateur ASO.

Un pilote français du Dakar 2022, blessé jeudi à une jambe par l’explosion de sa voiture près de Jeddah, a été opéré en Arabie saoudite et doit être rapatrié en France, a annoncé samedi l’organisation du rallye-raid qui n’exclut pas un « acte malveillant ».

Le directeur de la course David Castera a précisé dans un entretien à francetvinfo.fr que le pilote était Philippe Boutron. Il participe à son neuvième Dakar et est président du club de football de l’US Orléans. Les organisateurs n’ont pas donné plus de détail sur la gravité de ses blessures.