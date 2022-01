Évasion à la prison d’Arlon le soir du réveillon : deux fugitifs en fuite

Originaires du Maroc, les deux fugitifs sont en séjour irrégulier. Le premier, Amine Al Alaoui, né en 2004, a été condamné deux fois en 2021 par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour vol avec violence ou menace à un total de 48 mois d’emprisonnement. Le second, Azzedine Touzi, né en 1994, affiche plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour vols qualifiés, séjour irrégulier, port d’arme prohibée, tentatives de vol et coups et blessures.

Les deux fugitifs ne sont pas considérés comme dangereux, précise le parquet du Luxembourg.

L’audition du troisième détenu, un Lybien de 30 ans condamné pour des faits de vols, est en cours, indiquait le magistrat samedi en fin d’après-midi.