Les 10 personnes les plus riches du monde ont gagné 400 milliards de dollars en 2021

Elon Musk, élu personnalité de l'année par le magazine Time, se retrouve en tête du classement, avec 277 milliards de dollars au 1er janvier 2022 et un gain de 121 milliards pendant l'année écoulée. Le fondateur de Tesla a moins gagné qu'en 2020 (140 milliards de dollars), mais cela a tout de même suffi pour faire de lui l'homme le plus riche de la planète. Et de loin.

Derrière lui se trouvent Jeff Bezos et ses 190 milliards de dollars. Le fondateur et ex-PDG d'Amazon a gagné 4,5 milliards de dollars en 2021.