Après ses déclarations, Romelu Lukaku n’est pas repris pour le match contre Liverpool

La sortie médiatique de Romelu Lukaku a fait couler beaucoup d’encre. Interrogé par Sky Sport Italia, l’attaquant de Chelsea avait fait part de son mal-être à Chelsea, mais aussi de son amour viscéral envers l’Inter Milan, tout en évoquant le fait qu’il aimerait un jour retourner jouer en Lombardie. Ces propos ont eu l’effet d’une bombe en Angleterre, où il n’a pas encore réussi pleinement à s’installer au sein du onze de base de Thomas Tuchel.

L’entraîneur allemand – très surpris par les confidences de son joueur – n’a pas vraiment apprécié que l’attaquant belge révèle ses problèmes/ses angoisses sur la place publique. Une opération communication dans le but de se faire pardonner son départ aux yeux des supporters milanais ? C’est fort probablement, mais également très maladroit pour un attaquant de ce standing. Surtout quand on évolue, dorénavant, dans l’un des plus grands clubs d’Europe qui, pour rappel, a remporté la dernière Ligue des champions.