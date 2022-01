«Les trophées plutôt que la première place mondiale»

Après avoir évoqué globalement les rendez-vous marquants de 2021 et de 2022, Georges Leekens entre dans le détail. Son avis sur l’actualité des Diables rouges est tout aussi pertinent.

La Belgique a terminé l’année à la 1re place du classement Fifa, mais sans avoir remporté le moindre titre. « Les trophées sont plus importants que ce classement », analyse l’ancien sélectionneur des Diables rouges. « Mais il est également capital de conserver ce ranking », ajoute Georges Leekens. « Les Belges sont assis à la 1re place du classement Fifa depuis le 20 septembre 2018. Ils l’avaient déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016. Commercialement et en termes d’image, c’est top. En effet, tout le monde parle positivement de notre petit pays ».