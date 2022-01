Georges Leekens, ancien sélectionneur des Diables rouges: «La Belgique jouera la finale de la Coupe du monde»

La Belgique a terminé l’année à la 1re place du classement Fifa, mais sans avoir remporté le moindre titre. « Les trophées sont plus importants que ce classement », analyse l’ancien sélectionneur des Diables rouges. « Mais il est également capital de conserver ce ranking », ajoute Georges Leekens. « Les Belges sont assis à la 1re place du classement Fifa depuis le 20 septembre 2018. Ils l’avaient déjà occupée entre novembre 2015 et mars 2016. Commercialement et en termes d’image, c’est top. En effet, tout le monde parle positivement de notre petit pays ».

« Finir en beauté »

Au Qatar, la Belgique va peut-être enfin être sacrée. C’est en tout cas tout ce que le peuple noir-jaune-rouge espère « Notre génération en or veut finir en beauté », tranche « Long Couteau ». « En possession de balle, les Diables rouges figurent parmi les meilleures nations au monde. Le noyau est formidable et l’apport des jeunes est réel mais surtout primordial. La concurrence est saine et chaque joueur semble prendre du plaisir en rejoignant la sélection de Roberto Martinez. Je trouve d’ailleurs que nous avons bien évolué. Auparavant, la Belgique connaissait des difficultés face à des adversaires inférieurs. À présent, on se doit de rêver vu le niveau de tous les joueurs sélectionnés ».

Quant à Eden Hazard, il devrait avoir engrangé davantage de temps de jeu et de confiance avant ce rendez-vous fixé à partir du 21 novembre. « Je suis un fan absolu d’Eden », avoue Georges Leekens. « Il a connu des moments difficiles suite à un enchaînement de pépins physiques. Aller au Real Madrid, ce n’était pas un cadeau. Dans la capitale espagnole, il faut survivre. Heureusement qu’il n’est pas parti à Barcelone. Là, c’est encore pire. Mais Eden est parvenu à revenir plus fort après ses blessures. Il court déjà comme un lapin. Récemment, j’ai regardé un de ses matches avec les Madrilènes : il avait parcouru 12,3km ! C’est juste énorme et ça montre sa volonté sans faille. Grâce à sa force de caractère, il peut réaliser des choses fantastiques. Et quand, en plus, il a le sourire, je le trouve juste monstrueux. Il n’a plus qu’à enchaîner les matches pour retrouver définitivement le rythme ».

« Un manque de respect »

Si la trêve hivernale est déjà courte, que dire du calendrier surchargé de 2022 ! « La récupération sera essentielle. Quand on part en sélection, ce n’est pas pour travailler physiquement. Roberto Martinez l’a bien compris. Il mise sur l’ambiance et l’esprit d’équipe, tout en travaillant évidemment sur le plan tactique. La Ligue des Nations sert de préparation à des tournois comme l’Euro et la Coupe du monde. Quand j’entends parler certains décideurs d’organiser un Mondial tous les deux ans, je trouve que c’est un manque de respect envers les joueurs et cette compétition magnifique ».