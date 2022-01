Emploi: tout ce qui change en 2022

Quelque 400.000 employés (auprès de 50.000 employeurs) du secteur privé sont concernés.

Une telle indexation serait du jamais-vu depuis une bonne dizaine d’années. Le chiffre exact sera connu à la fin du mois de décembre.

L’indexation automatique en Belgique est un mécanisme qui permet l’adaptation des salaires en fonction du coût de la vie. Elle est censée amortir l’inflation.

Réintroduction du crédit-temps de fin de carrière avec allocations

Des travailleurs en crédit-temps fin de carrière pourront à nouveau bénéficier sous conditions d’un droit aux allocations de l’Onem avant 60 ans.

La convention collective de travail (CCT) conclue au sein du Conseil national du travail (CNT) a réintroduit ce droit qui avait disparu le 31 décembre 2020. Il sera à nouveau accessible pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023.

Travailler à 4/5e temps ou à mi-temps avec allocation sera donc possible à partir de l’âge de 55 ans. Pour en bénéficier, les travailleurs devront prouver une carrière de 35 ans, avoir travaillé dans un métier lourd pendant 5 ans dans les 10 dernières années ou pendant 7 ans dans les 15 dernières années, avoir fait du travail de nuit pendant 20 ans ou travailler dans une entreprise en difficulté ou en restructuration.

Plafonnement de la réduction groupe-cible « premier engagement »

La réduction groupe cible « premier engagement », qui permet à un employeur d’être exonéré du paiement des cotisations sociales lors de l’embauche de son premier employé, sera plafonné à partir du 1er janvier 2022. L’objectif est d’éviter que des entreprises utilisent encore ce système pour des contrats particulièrement coûteux.

Concrètement, la réduction groupe cible « premier engagement » sera limitée à 4.000 euros par trimestre.

Fin du régime de TVA forfaitaire pour les nouveaux commerçants indépendants

Le régime de TVA forfaitaire pour le commerce de détail ne sera plus accessible aux nouveaux indépendants à dater du 1er janvier 2022. Ceux qui bénéficient déjà de ce régime pourront toutefois continuer à l’utiliser jusqu’au 1er janvier 2028, date de sa suppression définitive.

Ce système permet aux commerçants de payer leur TVA non pas sur base de leurs revenus mais bien en fonction d’un montant fixe par secteur. Sa suppression a été décidée en raison de la diminution du nombre d’entreprises qui utilisent ce système et de l’augmentation du nombre de commerçants qui travaillent avec une caisse enregistreuse numérique et un système de paiement électronique. De plus, le nouveau code de droit économique prévoit l’obligation pour tous les indépendants de tenir une comptabilité.

Actuellement, le régime de TVA forfaitaire bénéficie encore à 6.000 commerçants.

Le fisc retiendra moins de précompte sur le salaire

Le fisc retiendra moins de précompte sur le salaire à partir du 1er janvier et remboursera donc moins d’impôt.

Les employeurs retiennent chaque mois un montant sur le salaire de leurs travailleurs au titre de précompte professionnel, une forme de versement anticipé en vue du calcul final de l’impôt à l’issue d’un exercice fiscal.

Au fil du temps, ce précompte a fini par déformer la valeur du salaire net puisque chaque année le fisc doit rembourser des sommes importantes aux contribuables soumis au précompte.