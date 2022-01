Roberto Martinez, stop ou encore à la tête des Diables rouges?

Durant le long entretien téléphonique en compagnie de Georges Leekens, un nom est souvent revenu : celui de Roberto Martinez. « Il fait du très bon boulot », résume « Long Couteau ». « En poste depuis 2016, il a amené la Belgique à la première place mondiale et permet à tout un pays de rêver en vue de la prochaine Coupe du monde. Certes, son discours est semblable au mien : nous sommes parfois trop positifs. Mais c’est important de protéger ses joueurs et il le fait très bien. Et puis, on le voit partout : dans les stades, sur les plateaux de télévision… Il a une bonne image et elle passe plutôt bien auprès du grand public ».

En football, pour durer, il faut toutefois des résultats… « C’est vrai. Mais ici, on parle d’un sélectionneur national et d’un directeur technique. C’est bien plus que du coaching. Cela nécessite un travail en profondeur et une organisation avec tous les autres acteurs fédéraux… La force de Martinez, c’est qu’il ne regarde pas que les Diables rouges. Il élargit l’angle d’attaque et aime offrir une chance de se montrer aux jeunes. Attention, il faut le faire intelligemment : on ne les lance pas tous en même temps dans le grand bain. Sa gestion est vraiment excellente ».