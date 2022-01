Getafe – Real Madrid: Hazard de retour sur le banc, Courtois titulaire (direct à 14h00)

Après avoir été titularisé contre Cadix (0-0) et face à l’Athletic Bilbao (1-2), Eden Hazard est de retour sur le banc du Real Madrid. En l’absence de Vinicius Junior (positif au Covid), Carlo Ancelotti a préféré Rodrygo, Asensio et Benzema pour animer le jeu offensif des Merengues. Thibaut Courtois, de retour dans le groupe après avoir été testé positif, est bel et bien titulaire entre les perches madrilènes.