Deux Comités de concertation pour faire le point sur omicron et baliser les réouvertures

Le premier aura lieu jeudi matin. Le second entre le 14 et 21 janvier.

Les gouvernements du pays organiseront deux Comités de concertation à très court terme, nous a-t-on confirmé auprès du cabinet du Premier ministre. Le premier aura lieu ce jeudi matin et aura pour objet de faire le point sur l’évolution des doses « booster » ainsi que sur l’évolution d’omicron. Sur base de ces deux éléments, le Comité décidera ou non de procéder à de nouveaux assouplissements. On pense à la culture ou au monde de la nuit. Des adaptations des jauges en fonction de la taille des salles sont également possibles.