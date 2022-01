Les 20 ans de l’euro: avez-vous un trésor dans votre porte-monnaie? Ne rêvez pas!

Il y a vingt ans, le 1er janvier 2002, les pièces et billets en euros faisaient leur apparition dans douze pays de l’Union européenne : dans les onze, dont la Belgique, qui, trois ans plus tôt, avaient adopté la monnaie unique ; et en Grèce, qui avait rejoint le club en 2001.

Pour beaucoup d’entre nous, la disparition des anciennes coupures marquait symboliquement le basculement, au 1er janvier 1999, dans le nouveau régime monétaire, où avaient été définitivement fixés les cours de change entre les différents Etats membres – comprenez : entre les différentes économies – de la zone.

L’événement, s’il marquait notre vie quotidienne, n’avait au fond qu’une importance marginale au point de vue économique – hormis pour le secteur bancaire.

Un pan de notre histoire, cependant, s’en allait avec la disparition physique du franc – l’unité monétaire nationale, créée deux ans après l’indépendance du pays.