Les assistants virtuels, toujours aussi gadget, toujours aussi inutiles?

Il y a de bonnes chances pour que les enceintes connectées avec assistants vocaux Alexa qui avaient trouvé leur place sous le sapin finissent, dans quelques semaines, au placard. Leur tort ? Un manque d’utilité et de performances.

Il faut vraiment ne jamais avoir utilisé d’enceinte connectée avec assistant vocal pour s’imaginer que ces dernières facilitent la vie de leur propriétaire. Il suffit par exemple de demander à une enceinte Alexa de « mettre La Première » pour bien vite s’apercevoir qu’il n’est pas possible de se connecter à la chaîne de la RTBF. Systématiquement, la machine se plante et renvoie vers une autre station. Quand elle ne balance pas la première playlist Spotify qui lui passe sous la main. Idem lorsque l’on veut se connecter à Nostalgie. Trois fois sur quatre, on atterrit sur Nostalgie +.