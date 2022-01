Le nouveau couple franco-allemand aura très vite l’occasion de renouveler ses vœux

La présidence française du Conseil de l’UE a commencé et Paris compte sur Berlin pour matérialiser ses priorités. L’Allemagne, sous Olaf Scholz, promet d’être plus proactive.

Les historiens le qualifient de mariage de raison qui a donné naissance à l’Union européenne. Mais même alors que la construction est passée de six à vingt-sept pays, le couple franco-allemand continue d’être considéré comme un moteur de cet édifice. Charles Michel, président du Conseil européen, a pu l’observer aux premières loges sur le budget européen puis la relance : si la France ou l’Allemagne n’est pas à bord, on ne siffle pas le départ. Mais les autres pays ont de plus en plus de mal à se faire dicter l’itinéraire et Emmanuel Macron, le président français, l’a appris à ses dépens. C’est donc en bâtissant sur cette expérience que la France a pris la présidence du Conseil de l’UE, ce 1er janvier, en pleine campagne présidentielle nationale.