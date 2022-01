Les tests contre la discrimination à l’embauche pourraient être davantage proactifs à Bruxelles

« Vous verrez que lorsque la première condamnation va tomber, tout le monde va en parler. L’ordonnance doit faire son chemin », explique, en janvier 2019, Didier Gosuin (Défi). À l’époque, l’Auderghemois officie encore comme ministre bruxellois de l’Emploi. Il commente alors les résultats décevants de la récente ordonnance en matière de lutte contre la discrimination à l’embauche. Le texte permet à l’inspection régionale de tester anonymement la bonne foi des employeurs. Entrée en vigueur un an plus tôt, celle-ci a traité 15 dossiers et réalisé une poignée de tests. Quatre ans plus tard, fin 2021, les statistiques restent ridiculement faibles. Et la première condamnation n’est pas près de tomber.