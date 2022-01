La réforme des soins psychologiques est (enfin) en marche

La nouvelle réforme entend rendre les soins plus accessibles, mais tout le monde ne pourra pas en bénéficier.

Le père Noël a déposé un joli cadeau sous le sapin des acteurs de la santé mentale. La nouvelle convention passée entre l’Inami, le SPF Santé et les 32 réseaux de santé mentale du pays est entrée en application ce 1er janvier. Le budget annuel accordé au secteur se voit ainsi quadruplé, passant de 39 à 152 millions d’euros. Cette réforme, initiée par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) et accélérée par la crise sanitaire, vise à rendre les soins psychologiques plus accessibles. Tant au niveau du prix, des démarches, que de l’accessibilité géographique.