La Culture fourbit ses armes pour le Codeco de jeudi

Branle-bas de combat ce lundi et mardi aux cabinets Linard et Vandenbroucke : un plan de réouverture par étapes de la Culture y sera évoqué.

Non, le dernier Codeco n’a pas « rouvert » la Culture : avec des jauges en arts vivants de 50/200 places soumis à autorisation maïorale, les salles moyennes et grandes salles ne peuvent pas vivre : « Une jauge à 200, même pour la culture subsidiée, n’est pas supportable » constate le président de la Fédération des employeurs des arts de la scène Philippe Degeneffe. La situation est pire encore pour la Fédération de la Culture indépendante : « Après vingt mois de pertes et un break even à 75 %, nous ne pouvons envisager de travailler qu’à 100 % de jauge », relève son président Pierre-Alain Breeveld. « Pour les futurs concerts de Stromae, tout est vendu à 100 %, nous ne pouvons pas sélectionner le public, nous ne pouvons pas remplir nos contrats. » Certaines sociétés de l’industrie culturelle ont un carnet de commande vide jusque… fin mars.