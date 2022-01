Afrique du Sud: l’Assemblée nationale détruite dans l’incendie au Parlement (photos)

La chambre où les membres siègent a entièrement brûlé», a déclaré Moloto Mothapo à l’AFP, ajoutant que «l’incendie n’est pas encore éteint». Aucune victime n’a été signalée et l’origine de l’incendie n’est pas connue à ce stade. «Une personne est en train d’être questionnée», a déclaré le président Cyril Ramaphosa qui s’est rendu sur place. La police a confirmé détenir un homme de 51 ans.

Le feu a démarré vers 05h00 (04h00 heure belge) dans l’aile la plus ancienne de l’édifice achevée en 1884, aux salles recouvertes de bois précieux et où siégeaient auparavant les parlementaires. Une partie du toit s’est effondrée. «Le toit de l’ancien bâtiment abritant l’Assemblée nationale s’est effondré, il n’en reste rien», a déclaré à la presse le responsable des services de sécurité et de secours de la Ville, Jean-Pierre Smith. «L’ensemble a subi d’importants dégâts provoqués par la fumée et l’eau», a-t-il ajouté.