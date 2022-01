Le combat féministe peut (un peu) se réjouir

Risque-t-on bientôt d’avoir un retour de bâton, comme souvent après chaque avancée ?

Le backlash, il est déjà là ! Il ne faut pas se leurrer ! Et il vient de toutes parts, même de l’intérieur du mouvement féministe, de la part de celles qui imposent des positions figées, fermées au débat. Je ne me sens pas visée personnellement en tant que féministe, qu’on dit blanche, universaliste, etc. On ne peut pas plaire à tout le monde, surtout quand on prend des positions qui sont mouvantes et qui ne sont pas coulées dans une idéologie.

Dans le combat féministe, on peut être un peu optimiste quand même ?