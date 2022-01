Carlo Ancelotti, le coach du Real, pas tendre avec ses joueurs après la défaite à Getafe: «On est restés en vacances un jour de plus»

Le Real Madrid, leader de Liga, a essuyé sa première défaite toutes compétitions confondues depuis trois mois dimanche 1-0 à Getafe pour la 19e journée, mais conserve huit points d’avance sur le Séville FC, son premier poursuivant, qui affronte Cadix lundi.

Carlo Ancelotti, l’entraîneur madrilène, s’est montré critique envers ses joueurs à l’issue de cette défaite : « On a été nerveux, on a perdu trop de ballons, trop de duels, on leur a offert le premier but, avec une erreur d’un joueur qui d’habitude brille sur l’aspect défensif (Eder Militao). Il n’y a pas grand chose à dire sur ce match. On est restés en vacances un jour de plus. Et il est possible que l’entraîneur aussi soit resté en vacances un jour de plus. L’équipe ne ressemblait pas à l’équipe qui a fini l’année dernière. Il y avait moins d’engagement, moins de concentration. C’est drôle, hier encore (et pas il y a six mois, hier), je disais aux joueurs que j’étais content d’eux aux entraînements, que je les trouvais en bonne forme physique. On n’a pas fait un bon match, c’est tout. Le nul aurait été plus juste, mais ça ne fait rien. On regarde vers l’avant ».