Romelu Lukaku pas repris pour le choc contre Liverpool: Thomas Tuchel révèle les raisons de sa mise à l’écart

Au micro de Sky sports, Thomas Tuchel a expliqué pourquoi il a décidé de ne pas sélectionneur le Diable rouge pour ce choc face aux Reds. « Le truc est devenu trop gros, trop bruyant, si proche du match, alors j’ai décidé de protéger la préparation du match, c’est pourquoi il est absent. Bien sûr on en a parlé, deux fois aux principaux acteurs, mais après il a fallu se rendre compte que c’était trop près du match, c’est trop gros. Nous avons retardé la décision sur ce qu’il fallait faire, mais pendant que nous retardons, nous devons protéger la préparation du match, nous avons un gros match à jouer. La concentration totale, qui doit être obtenue même sans cette décision, était à mon avis plus facile s’il n’était pas dans l’équipe, et c’est pourquoi nous l’avons fait. C’était une décision difficile, mais à mon avis c’était la décision à prendre. »

Le choix de se priver de Romelu Lukaku, buteur lors des deux dernières rencontres des Blues contre Brighton et Aston Villa, est fort alors que Chelsea et Liverpool sont tous deux dans la course au titre. Chelsea est pour le moment deuxième, un point devant Liverpool (qui a joué un match de moins), mais à onze points du leader Manchester City (qui a joué un match de plus).