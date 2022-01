Statut d’artiste: les textes sont en cours de rédaction

Si la culture mobilise désormais le Codeco, une actualité tout aussi importante se joue en coulisse : la réforme du statut d’artiste, engagée au printemps, voit la fin d’une première phase de concertation avec le secteur, appelée Working in the Arts (Wita). Après un premier examen par le Conseil national du travail qui a acté début décembre l’absence de consensus entre syndicats et employeurs (ainsi qu’entre partenaires sociaux et secteur), les cabinets des ministres des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit) et du Travail Pierre Yves Dermagne (PS) sont revenus fin décembre sonder une dernière fois le secteur.