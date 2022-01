Philippe Clement en passe de rejoindre Monaco: l’entraîneur belge a assisté à la rencontre de sa future équipe

L’entraîneur belge était Normandie ce dimanche pour assister à la rencontre de Coupe de France entre Quevilly-Rouen et l’As Monaco.

L’arrivée de Philippe Clement à Monaco semble de plus en plus imminente. L’entraîneur du Club de Bruges assiste ce dimanche à la rencontre de Coupe de France entre les Monégasques et Rouen-Quevilly.

Clement est accompagné de ses assistants Johan Van Rumst, Jonas Ivens et l’entraîneur de gardien Frederic De Boever. Clement devrait succéder à Niko Kovac, dont le licenciement a été officialisé samedi par le club monégasque.